[Campionato Italiano Rally] La Presentazione del Campionato Italiano Rally 2021

Ora disponibile online e scaricabile la Presentazione del Campionato Italiano Rally 2021. Come ogni anno, abbiamo raccolto i diversi dati relativi alla copertura mediatica messa in opera da ACI Sport per quanto riguarda le gare valide per la massima serie rallistica nazionale.

Dai canali ufficiali del CIR alle uscite sulle principali emittenti televisive e testate giornalistiche, cartacee e web.

PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2021