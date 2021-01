[Campionato Italiano Rally Auto Storiche] A112 Abarth Yokohama: ecco l’edizione 2021

REDAZIONE, 22 GEN – Nonostante le incertezze dovute alla pandemia ancora in corso, in casa Team Bassano si lavora con ottimismo per la stagione sportiva che sta per iniziare e, puntuale come avviene dal 2010, scatta l’ora della presentazione del Trofeo A112 Abarth Yokohama che anche per la dodicesima edizione si prepara ai blocchi di partenza.

La prima novità riguarda il calendario che torna a proporre i due gironi come avvenne nel 2018: il primo composto da quattro gare, mentre saranno tre quelle del secondo, ma con l’Elba che rinnova la soluzione di “gara 1 e 2” garantendo così i quattro risultati anche per il girone di ritorno. In ogni girone si potranno sommare tre risultati utili per un totale di sei, scartando quindi eventuali punteggi in eccesso.

Dopo aver dato il via alla Serie per otto volte consecutive, il Rally delle Vallate Aretine confermato a fine luglio, non sarà l’evento di apertura: si dovrà infatti attendere il quarto fine settimana di aprile per iniziare le sfide sulle prove speciali del Valsugana Historic Rally, in provincia di Trento.

La seconda novità che balza all’occhio è data dal prolungamento del calendario che sposta di un mese l’epilogo del Trofeo grazie all’inserimento de La Grande Corsa, il rally che si svolgerà a Chieri (TO) il 26 e 27 novembre. Di seguito il calendario completo:

GIRONE 1

23/24 aprile 10° Rally Valsugana Historic – Borgo Valsugana (TN)

28/29 maggio 16° Rally Campagnolo – Isola Vicentina (VI)

19/20 giugno 10° Rally Lana Storico – Biella

23/24 luglio 11° Rally Vallate Aretine – Arezzo

GIRONE 2

23/25 settembre XXXIII Elba Storico – Capoliveri (LI)

29/30 ottobre 4° Rally Costa Smeralda Storico – Porto Cervo (OT)

26/27 novembre 8^ La Grande Corsa – Chieri (TO)

In attesa dell’approvazione del regolamento da parte della Commissione Autostoriche, sarà pubblicato quello provvisorio nel sito dedicato al Trofeo; resterà invariata la tipologia di pneumatico autorizzato, il modello Advan A 032 della Yokohama, che verrà fornito a prezzo speciale direttamente dal Team Bassano; confermate anche le agevolazioni sulla tassa d’iscrizione alle gare e la metodologia di assegnazione dei punteggi oltre la numerazione dedicata, partendo dal numero 201.

Ulteriori informazioni e documenti al sito web www.trofeoa112abarth.com