Campionati del Mondo di Sci Cortina 2021: visita del Capo della Polizia Franco Gabrielli

REDAZIONE, 06 FEB – Manca solo 1 giorno all’inizio dei Campionati del Mondo di sci Cortina 2021 e oggi è arrivato nella località ampezzana il Capo della Polizia Franco Gabrielli a portare un saluto alle donne e agli uomini in divisa che saranno impegnati per garantire lo svolgimento in sicurezza del grande evento sportivo, il primo di questa portata in epoca di pandemia.

“ Credo che tutto questo sia un bellissimo messaggio anche per il paese in un momento nel quale la parola più ricorrente e’ unita’ . A Cortina domani inizierà non solo un evento sportivo importante m anche un impegno che ci porrà all’attenzione dell’intero pianeta in un momento difficile, senza pubblico ma non per questo meno degno di attenzione” lo ha detto il capo della polizia” .

Il Questore di Belluno Lilia Fredella coordinerà il dispositivo di sicurezza, che coinvolgerà anche l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Il personale aggregato sarà impegnato nel controllo del territorio, nella vigilanza degli obiettivi sensibili, affiancato dai cinofili, artificieri, squadre U.O.P.I. (Unità Operative Pronto Intervento), dal servizio di sicurezza e soccorso in montagna, dai tiratori scelti, dai Reparti Mobili, tutto supportato da un’imponente macchina logistica.

Ciascun operatore, sottoposto ad un rigido protocollo sanitario, sara’ chiamato a garantire efficienza e sicurezza, nel rispetto delle norme anti Covid. Il coordinamento operativo sarà gestito da una sala operativa interforze allestita presso il Commissariato di Cortina d’Ampezzo, cuore nevralgico e operativo dei Mondiali.

Nel corso della cerimonia di apertura domenica sera 7 febbraio, l’ex atleta delle Fiamme Oro Wendy Siorpaes, in forza al Commissariato di Cortina, avrà l’onore di essere la portabandiera italiana, a cui il Capo della Polizia ha detto “ un doppio orgoglio lei e’ espressione del nostro movimento sportivo e vedere una collega brava che ha capacita eccelse portare la bandiera del nostro paese e’motivo di grande soddisfazione ed emozione”.

La Polizia di Stato, unitamente alle altre forze di polizia, sarà presente in occasione delle premiazioni delle gare in calendario, dell’alzabandiera e del saluto.

In questi Campionati del mondo Cortina 2021 la Polizia di Stato sarà impegnata come sempre a 360 gradi a tutela del cittadino.

#essercisempre