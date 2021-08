63^ Cronoscalata Monte Erice – Campionato Italiano Velocità Montagna: dal 17 al 19 Settembre p.v.

La gara organizzata dall’Automobile Club Trapani apre la mini serie siciliana e dal 17 al 19 sarà 11° e penultimo round di Campionato Italiano Velocità Salita con validità tricolore anche per le Auto Storiche.

Entra a pieno regime la macchina organizzativa della 63esima edizione della cronoscalata Monte Erice, penultima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, valevole anche per il Tivm Sud e . e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, in calendario dal 17 al 19 settembre p.v.

La gara, organizzata dall’ Aci di Trapani in perfetta sinergia con gli enti territoriali, dalla Regione Siciliana- Assessorato Sport, alla Prefettura e con il partecipato coinvolgimento dei comuni di Erice, Valderice, del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia), dei comuni di Trapani, Custonaci e Buseto Palizzolo. è una delle più “datate” e suggestive gara in salita ed è molto attesa dagli appassionati di motori non solo della Sicilia occidentale.

Peraltro la Monte Erice rientra nel gruppo delle tre finali del Civm, ha un coefficiente 1,5 e si annuncia molto partecipata atteso che molti verdetti per l’assegnazione del titolo tricolore sono ancora da definire.

Tra le novità di quest’anno la diretta Live streaming della su Aci Sport Tv, canale 228 Sky per dare modo, ai tantissimi appassionati della specialità che non si possono spostare dalle loro sedi o assistere di presenza alla gara, chiusa al pubblico a causa delle limitazioni previste dalla pandemia Covid19, di poter godere ugualmente dello spettacolo che le vetture sapranno offrire.