Mazara. Domenica 26 settembre derby S.C. Mazarese vs Mazara Calcio. Da oggi al via la vendita dei biglietti

Domenica 26 settembre derby S.C. Mazarese vs Mazara Calcio.

Da oggi al via la vendita dei biglietti

Tra tutti i biglietti venduti verrà sorteggiata una crociera per due offerta da uno sponsor

Fervono i preparativi in casa S.C. Mazarese che domenica disputerà il derby contro il Mazara Calcio.

Evento storico e singolare per la nostra Città di Mazara del Vallo che si trova ad avere ben due squadre all’interno del Campionato d’Eccellenza della stagione 2021/2022.

A partire già da oggi martedì 21 settembre sono disponibili le prevendite della partita che si svolgerà domenica 26 settembre alle ore 15.30 allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo.

Le prevendite, al costo di 10 euro, sono disponibili presso i seguenti punti vendita:

-Gelateria Diadema p.zza Regina

-Gelateria Diadema p.zza Mokarta.

Vogliamo anche ricordare che l’ingresso allo stadio sarà contingentato a causa delle normative anti-covid vigenti in questo momento e potranno accedere allo stadio soltanto coloro i quali esibiranno all’ingresso il proprio green-pass che si ottiene o con la vaccinazione o con un tampone negativo entro 48 ore prima della partita.

Visti i controlli di rito che verranno effettuati all’ingresso dello stadio consigliamo ai tifosi di arrivare almeno un’ora prima così da evitare file e creare assembramenti.

