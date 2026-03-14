Sport e giovani: grande partecipazione alla mattinata dedicata ai piccoli atleti del Campobello Football Club

Si è svolta oggi, 14 marzo, presso il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, una significativa mattinata a tema sport e giovani, nata dalla collaborazione tra l’Associazione Teatro Studio Mazarine e l’ASD Campobello Football Club.

Un momento speciale interamente dedicato ai bambini delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti della società sportiva campobellese, protagonisti assoluti di un’iniziativa pensata per valorizzare il ruolo educativo dello sport nella crescita delle nuove generazioni.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro, condivisione e riflessione sul valore dello sport come strumento di formazione, capace di trasmettere ai più piccoli principi fondamentali come il rispetto delle regole, lo spirito di squadra, l’impegno e la determinazione.

L’ASD Campobello Football Club si conferma una realtà sportiva attiva e dinamica del territorio, impegnata quotidianamente nel dare ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi al calcio in un ambiente sano, educativo e inclusivo. Attraverso l’attività sportiva, la società offre infatti ai giovani la possibilità di crescere non solo come atleti, ma soprattutto come persone, promuovendo valori positivi e creando spazi di aggregazione fondamentali per la comunità.

A esprimere grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa sono stati i responsabili Angelo Indelicato e Vincenzo Indelicato, che hanno sottolineato l’importanza di momenti come questo.

“Lo sport è sinonimo di benessere, di socialità e di aggregazione, tutti elementi fondamentali per la crescita dei bambini. Mattinate come questa servono a rafforzare il senso di appartenenza, a far capire ai più piccoli quanto sia importante condividere esperienze positive attraverso lo sport e a creare occasioni di incontro tra famiglie, allenatori e giovani atleti”.

La mattinata si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con i piccoli calciatori che hanno vissuto un’esperienza formativa e allo stesso tempo divertente, sentendosi parte di una grande squadra dentro e fuori dal campo.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale investire nello sport giovanile, che rappresenta uno dei pilastri più importanti per la crescita sana dei ragazzi e per la costruzione di una comunità più unita e partecipativa.

La collaborazione tra realtà associative e sportive del territorio continua così a dimostrarsi una risorsa preziosa, capace di creare momenti di valore per i giovani e per l’intera comunità di Campobello di Mazara.

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