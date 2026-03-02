Campobello News

Mazara del Vallo

Sostegno concreto alle famiglie: successo per il corso organizzato da Borgo Blu a Mazara

Mar 2, 2026

Si è svolto sabato e domenica scorsi, presso il Civic Center di Mazara del Vallo, un importante corso di formazione organizzato da Borgo Blu, promosso dalla cooperativa sociale Mediria e dall’associazione Centro Giovanile Don Giuseppe Puglisi A.P.S., nell’ambito del progetto “Famiglie al Centro”.
L’iniziativa rientra in un più ampio programma finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di sostenere concretamente i nuclei familiari che assistono persone nello spettro autistico.
Il progetto “Famiglie al Centro” nasce infatti con una finalità chiara: supportare le famiglie attraverso la creazione di reti territoriali solide e percorsi di inclusione sociale strutturati. Un impegno che si traduce in azioni concrete, come l’organizzazione di corsi di formazione specifici rivolti sia agli insegnanti sia ai genitori, figure centrali nel percorso di crescita e sviluppo delle persone con disturbo dello spettro autistico.
Il corso svoltosi nel fine settimana ha rappresentato un momento di alta formazione e confronto. A guidare i partecipanti sono stati gli analisti del comportamento, dott. Leandro Lago e dott.ssa Loreta Lipari, che hanno approfondito metodologie e strategie operative basate sull’analisi comportamentale applicata, offrendo strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane legate all’autismo.
Le due giornate hanno visto una significativa partecipazione, segno di una crescente sensibilità del territorio verso i temi dell’inclusione e del sostegno alle fragilità. Incontri come questo non solo rafforzano le competenze di chi opera in ambito educativo e familiare, ma contribuiscono anche a costruire una comunità più consapevole e inclusiva.
Il programma di Borgo Blu proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori attività e momenti formativi, confermando l’importanza di fare rete e di mettere davvero “le famiglie al centro” delle politiche sociali e degli interventi sul territorio.

Di Redazione

