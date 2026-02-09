SOLD-OUT, IERI SERA, AL CINE-TEATRO OLIMPIA PER CLAUDIA GERINI E GIANDOMENICO ANELLINO

Cine-teatro Olimpia gremito, ieri sera, a Campobello di Mazara per Claudia Gerini, che ha portato in scena “Unplugged d’autore”, uno spettacolo di musica, parole ed emozioni con l’accompagnamento musicale dello straordinario chitarrista romano Giandomenico Anellino.

Una performance intima e raffinata, che ha visto protagonista l’artista romana nella veste inedita di attrice-cantante capace di incantare il pubblico con la sua presenza scenica superlativa e al contempo graffiante. Un viaggio musicale che ha attraversato la grande canzone d’autore italiana, rendendo omaggio a icone come Lucio Battisti, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Franco Califano e Loredana Bertè.

Straordinario, come sempre, anche Giandomenico Anellino, che si è già esibito più volte sul palco dell’Olimpia, conquistando sempre il pubblico e che, ieri sera, ha accompagnato con il suo grande talento musicale la carismatica Gerini.

Il pubblico ha applaudito gli artisti, decretando il successo della serata d’apertura della terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, promossa anche quest’anno dalla Quintosol production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani.

Soddisfazione per il successo della serata è stata espressa, sul palco, dal sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, che ha ringraziato gli artisti, complimentandosi per la straordinaria performance.

«Siamo molto soddisfatti – hanno aggiunto i due direttori artistici del cartellone, Piero Di Stefano e Giacomo Maltese – del successo riscosso in questo primo spettacolo, cha ha suscitato applausi e grande apprezzamento da parte del pubblico. Vedere un teatro gremito e, soprattutto, leggere emozioni negli occhi dei presenti rappresenta, infatti, il meritato riconoscimento per un’artista come Claudia Gerini che ha saputo coinvolgere il pubblico con il suo carisma e il suo talento, apprezzati in tutta Italia».