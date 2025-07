Sold out all’arena del Giardino Bellini per il concerto di Lazza, protagonista del Catania Summer Fest 2025( video e foto)

Lazza incanta Catania: tutto esaurito al Giardino Bellini per il Locura Summer Tour

Sold out all’arena del Giardino Bellini per il concerto di Lazza, protagonista del Catania Summer Fest 2025

Un concerto da tutto esaurito quello andato in scena ieri sera nell’arena allestita dall’Amministrazione comunale di Catania all’interno del Giardino Bellini, con tribunette e parterre gremiti. Un pubblico entusiasta e numeroso ha accolto il Locura Summer Tour 2025, sfidando il caldo torrido già dal primo pomeriggio pur di guadagnarsi un posto sotto il palco.

L’evento, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, rappresenta una delle tappe principali del Catania Summer Fest, la rassegna organizzata dal Comune di Catania. Lazza – nome all’anagrafe Jacopo Lazzarini – ha offerto ai fan arrivati da tutta la Sicilia e da altre regioni uno spettacolo coinvolgente e potente, sia dal punto di vista emotivo che sonoro. Considerato uno degli esponenti più significativi della scena urban nazionale, l’artista milanese ha affrontato con professionalità anche un piccolo inconveniente tecnico in apertura, per poi riprendere il controllo del palco con l’energia e il carisma che da sempre lo contraddistinguono. Sostenuto da un impianto luci d’impatto e visual evocativi, Lazza ha costruito un’esperienza immersiva che ha catturato il pubblico fino all’ultima nota. In scaletta si sono alternate hit come Zeri in più (Locura), Molotov, Cenere, Piove, Verdi nei viola e Fentanyl, insieme a brani ormai iconici come Re Mida, J, BBE, fino ai singoli di maggiore successo tra cui Chiagne, Gucci Ski Mask, HOT, Canzone d’odio e la toccante 100 Messaggi, tra le più attese della serata. Lazza è uno dei pochi artisti urban italiani in grado di coniugare l’energia di trap e rap con una solida formazione classica. Diplomato in pianoforte al Conservatorio, ha portato sul palco un bagaglio tecnico raro nel panorama musicale attuale, alternando momenti di impatto ritmico ad altri di grande intensità melodica, apprezzatissimi dai suoi fan.

Una serata da ricordare quella di ieri all’Arena del Giardino Bellini, completamente sold out per il concerto di Lazza, protagonista assoluto del Catania Summer Fest 2025. Migliaia di fan, accorsi da ogni angolo della Sicilia e anche da fuori regione, hanno sfidato il caldo afoso pur di non perdersi l’unica data catanese del Locura Summer Tour, tra le più attese della stagione.

L’evento, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, si inserisce nel ricco cartellone della rassegna musicale organizzata dal Comune di Catania, confermandosi uno degli appuntamenti di punta dell’estate etnea.

Sul palco, Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, ha regalato al pubblico un concerto ad alto impatto emotivo e sonoro, confermando il suo status di artista di riferimento della scena urban italiana. Nonostante un piccolo intoppo tecnico nei primi minuti, il rapper milanese ha dominato la scena con grinta, talento e una presenza scenica da fuoriclasse.

Accompagnato da visual suggestivi e un impianto luci spettacolare, Lazza ha costruito un vero e proprio viaggio musicale. In scaletta non sono mancati i brani più amati: da “Zeri in più (Locura)”, “Molotov”, “Cenere”, a hit come “Verdi nei viola”, “Fentanyl”, “Chiagne”, “HOT”, “Gucci Ski Mask” e la commovente “100 Messaggi”, tra le più acclamate della serata.

Una menzione speciale merita il suo background: diplomato in pianoforte al Conservatorio, Lazza è tra i pochi artisti italiani capaci di fondere la potenza della trap e del rap con l’eleganza della formazione classica. Un mix che rende i suoi live unici, alternando momenti di pura adrenalina a passaggi di intensa melodia, applauditi con entusiasmo dal pubblico catanese.

Il concerto al Giardino Bellini è stato molto più di uno show: un’esperienza musicale travolgente, una festa collettiva, un altro successo per il Catania Summer Fest, che continua a portare sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale.

