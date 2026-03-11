Sicurezza stradale sulla SP51: il consigliere Francesco Foggia chiede una rotatoria all’ingresso di Torretta Granitola

Realizzazione di una rotatoria sulla SP51, all’altezza dell’ingresso della località balneare di Torretta Granitola.

L’istanza è stata indirizzata al presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, con la richiesta di inserire l’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nel DUP 2026–2028, così da programmare l’intervento nel prossimo triennio.

Un incrocio ad alto rischio

Al centro della proposta avanzata da Francesco Foggia c’è l’intersezione tra la SP51, la strada che conduce a Campobello di Mazara, l’ingresso di Torretta Granitola attraverso via Principe Pignatelli e la direzione opposta verso Mazara del Vallo.

Secondo quanto evidenziato dal consigliere, si tratta di un punto particolarmente critico della viabilità, dove negli anni si sono verificati numerosi incidenti, spesso anche gravi. La configurazione dell’incrocio, unita all’intenso traffico soprattutto durante il periodo estivo, rappresenta un rischio costante per automobilisti, residenti e turisti che raggiungono la zona balneare.

La proposta: una rotatoria per salvare vite

Proprio per questo Francesco Foggia ha deciso di intervenire con un atto formale, chiedendo:

la realizzazione di una rotatoria nel punto esatto dell’intersezione;

l’adozione di ulteriori soluzioni tecniche utili a migliorare la sicurezza stradale dell’area.

Nel documento, datato 4 marzo 2026, viene sottolineato come l’intervento sia ormai urgente e non più rinviabile, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di incidenti e garantire una circolazione più sicura lungo l’importante arteria provinciale.

L’impegno di Francesco Foggia per il territorio

Con questa iniziativa, il consigliere Francesco Foggia porta all’attenzione delle istituzioni un problema molto sentito dai cittadini e da chi frequenta la costa tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.

La proposta rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza stradale, ma anche un segnale di attenzione verso lo sviluppo e la tutela di una delle aree turistiche più frequentate del territorio.

Adesso la richiesta è nelle mani del Libero Consorzio Comunale di Trapani, che dovrà valutare l’inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione per trasformare l’iniziativa in un intervento reale.

