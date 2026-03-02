Sicurezza degli studenti a Campobello di Mazara: l’allarme di Daniele Mangiaracina candidato sindaco

Sicurezza degli studenti a Campobello di Mazara: l’allarme di Daniele Mangiaracina e la richiesta di interventi immediati

Cresce la preoccupazione a Campobello di Mazara per i recenti episodi di violenza e bullismo segnalati nei pressi della scuola media del territorio. Una situazione che ha spinto Daniele Mangiaracina, candidato sindaco e rappresentante del movimento Rinascita Campobellese, a intervenire con un comunicato ufficiale chiedendo azioni concrete e immediate a tutela degli studenti.

«La sicurezza dei ragazzi è una priorità assoluta»

Nel suo intervento, Mangiaracina esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo attorno agli istituti scolastici, ribadendo un principio chiaro: la scuola deve essere un luogo di crescita, serenità e rispetto, non di paura o sopraffazione.

Secondo il candidato sindaco, gli episodi di bullismo e violenza giovanile non possono essere sottovalutati né affrontati con soluzioni episodiche. Serve invece una risposta istituzionale forte, coordinata e duratura, capace di restituire tranquillità alle famiglie e agli studenti.

Le richieste alle istituzioni: controlli, dialogo e prevenzione

Nel comunicato, Mangiaracina avanza richieste precise alle autorità competenti, delineando una strategia articolata su più livelli:

rafforzamento immediato dei controlli nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalle scuole;

attivazione di un tavolo permanente di confronto tra Comune, Dirigenza scolastica, Forze dell’Ordine e famiglie;

avvio di progetti educativi strutturali contro il bullismo e ogni forma di violenza giovanile.

Un approccio che punta non solo alla repressione dei fenomeni, ma soprattutto alla prevenzione e all’educazione, coinvolgendo l’intera comunità locale.

Una strategia per il futuro di Campobello

«È necessario un intervento tempestivo – sottolinea Mangiaracina – ma anche una strategia duratura che unisca prevenzione, educazione e presenza istituzionale concreta sul territorio». Un messaggio che si inserisce in una visione più ampia di città, dove sicurezza, rispetto e futuro dei giovani rappresentano pilastri fondamentali dell’azione amministrativa.

Il tema della sicurezza scolastica diventa così centrale nel dibattito politico locale, soprattutto in vista delle prossime elezioni comunali.

L’impegno di Rinascita Campobellese

Il movimento Rinascita Campobellese ribadisce il proprio impegno a costruire una Campobello più sicura e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. «Campobello merita sicurezza, rispetto e futuro per i propri figli», conclude Mangiaracina, indicando questi valori come fondamento del progetto politico che porta avanti.

