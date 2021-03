Sicilia: Vaccini a deputati e dipendenti Ars, Ternullo (FI): “Sto con Miccichè, sue parole travisate”

Vaccini a deputati e dipendenti Ars, Ternullo (FI): “Sto con Miccichè, sue parole travisate”

Palermo, 04/03/2021: “Ritengo giuste le motivazioni che hanno spinto il presidente Miccichè a chiedere la vaccinazione per i deputati regionali e tutti i dipendenti dell’Assemblea Regionale Siciliana. Anzi, a mio avviso estenderei tale possibilità anche ai sindaci, consiglieri e dipendenti pubblici. Occupandoci del territorio, stiamo in prima linea, a contatto con e per la nostra gente. Pertanto credo che la richiesta non debba essere travisata, scindendola dal suo significato originario: ovvero un atto necessario per continuare a svolgere un servizio per la collettività nel modo migliore”. Così afferma in una nota la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo.