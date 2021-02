SICILIA; POLITICA: LO CURTO (UDC), LIETI PER NOMINA AD ASSESSORE DI DANIELA BAGLIERI, L’UDC LAVORA A PROGETTO POLITICO PER AGGREGARE AL CENTRO E RAPPRESENTARE LARGA PARTE DEI SICILIANI

PALERMO – “Siamo lieti che Daniela Baglieri, neo assessore regionale, entri nella nostra comunità politica e rappresenti l’Udc nella Giunta Musumeci. Alla professoressa Baglieri, che può vantare un curriculum di altissimo livello, auguriamo come gruppo parlamentare dell’Udc buon lavoro al vertice dell’Assessorato all’Energia ed ai Servizi di pubblica utilità. Si muoverà, certamente, sul percorso ben tracciato dal suo predecessore Alberto Pierobon che in tre anni di legislatura ha lavorato alacremente in settori delicati e strategici riscuotendo l’apprezzamento di tutti. Sui dossier più importanti, ed in particolare sul piano rifiuti e la riforma del settore ci confronteremo presto, già dalla prossima settimana quando con i parlamentari del gruppo Udc incontreremo ufficialmente l’assessora Baglieri. Il nostro partito, grazie anche al lavoro dell’assessore Mimmo Turano, è ben rappresentato nel governo della Regione e lavora ad aggregare forze di centro con l’obiettivo di fare di questa area un punto di riferimento per tanti elettori che ci chiedono un impegno e un progetto politico nuovi ed in grado di coinvolgere e rappresentare una larga parte di siciliani”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana.