S.E. Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, e moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo ,ha nominato Procuratore presso il T.E.I.S, l’Avv. Francesco Messina, quest’ultimo, appassionato e studioso di diritto Canonico. L’Avv. Francesco Messina, avrà il compito di rappresentare la Parte durante il processo di nullità matrimoniale predisponendo la sua persona al servizio della comunità, risolvere in maniera radicale il problema morale delle unioni, ritenute dalla Chiesa non corrette ,avendo come finalità ultima la realizzazione della cosiddetta nullità matrimoniale.