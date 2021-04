Covid, le news. Il bollettino di oggi: Tasso di positività al 10,3%.  10.680 nuovi casi e 296 decessi.

Si registrano 10.680 casi su 102.795 tamponi e 296 morti. Tasso di positività al 10,4%. Terapie intensive +34, ricoveri +353. In Emilia Romagna 1.493 casi, 1.419 nel Lazio. Toscana e Campania sfiorano ancora i mille. In Puglia 677, in Veneto 649. Sardegna: aumentano ricoveri

Crescono terapie intensive (+34) e ricoveri (+353). Previsto giovedì l’incontro tra i governatori e il premier in merito ai fondi Recovery.

Nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-Regioni. A Pasquetta oltre 70mila agenti in campo per limitare gli assembramenti. Da domani l’Italia sarà divisa di nuovo in colori – ma senza zone gialle fino alla fine di aprile. Le regioni chiedono al governo di valutare aperture dal 20/4 se i dati lo consentiranno.

Sicilia

In Sicilia 909 nuovi casi Covid e 20 decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello dei deceduti a 4.717. Ben 597 dei nuovi positivi, oltre la metà, dunque, sono riferibili alla provincia di Palermo. Gli attuali positivi sono 23.705, con un incremento di 853 unità; i dimessi guariti sono 151.143, +36. I ricoverati con sintomi 1.025, 158 in terapia intensiva, 12 del giorno. L’incremento dei tamponi effettuati è pari a 7.561.