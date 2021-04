Covid, il bollettino del 3 aprile: in Sicilia 1.014 nuovi casi e 14 morti

Sono stati 1.014 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.222. I morti sono stati 14 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 4.676. E’ quanto si evince dal bollettino del 3 aprile del ministero della Salute.

Cresce anche se di poco la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 1.54 (ieri erano 1.048) dei quali 152 in terapia intensiva (ieri erano 150) e 902 in area medica (ieri erano 898). I guariti sono soltanto 86 e dunque il numero degli attuali positivi torna a salire e sfiora i 22 mila: sono in tutto 21.925 (dei quali 20.871 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati soltanto 19.939 e dunque il tasso di positività di attesta sul 5%.

LE PROVINCE.

Palermo: 53.989 casi totali dall’inizio della pandemia (360 nuovi casi)

Catania: 46.440 (223)

Messina: 21.795 (124)

Siracusa: 12.242 (3)

Trapani: 11.515 (19)

Ragusa: 9.699 (56)

Caltanissetta: 8.605 (76)

Agrigento: 8.265 (131)

Enna: 5.091 (22).

covid