Sicilia. Il PD si è riunito tavolo del centrosinistra su prossime elezioni amministrative

Sicilia. Si è riunito tavolo del centrosinistra su prossime elezioni amministrative

Palermo, 26 febbraio 2026 – Si è riunito oggi il tavolo della coalizione di centrosinistra per fare il punto in vista delle prossime elezioni amministrative in Sicilia.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite le candidature a sindaco nei vari comuni al voto, sul percorso che ha già portato alla definizione della candidatura di Andreana Patti a Marsala.

Si è poi deciso di aggiornare i lavori a lunedi, al fine di proseguire l’istruttoria con i territori interessati e trovare la più ampia sintesi possibile per costruire l’alternativa al centrodestra.

Al tavolo hanno partecipato: Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia; Nuccio Di Paola, coordinatore del M5S; Roberto Polizzi per il PSI; Davide Faraone di Casa Riformista; Ismaele La Vardera di Controcorrente; Pierpaolo Montalto di Sinistra Italiana; Carmelo Miceli per Progetto Civico; Fabio Giambrone e Alessandra Minniti per Europa Verde e Giuseppe Bruno per +1.

