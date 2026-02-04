Campobello News

Campobello di Mazara Castelvetrano

Si ricostituisce il Consorzio DOP Nocellara del Belice

Feb 4, 2026

Si ricostituisce ufficialmente il Consorzio DOP Nocellara del Belice, una nuova e significativa realtà consortile che riunisce alcune tra le aziende leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione delle olive da tavola del territorio belicino.

Il Consorzio, con sede a Castelvetrano, nasce dalla volontà comune di fare sistema e valorizzare una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative della Sicilia. Ne fanno parte le imprese Curaba srl, Keolive Società Cooperativa, Geolive Belice srl, Società Agricola Pisciotta srls, Società Agricola Accardo srl, Agrofood srl, insieme ai produttori Campagna Vincenzo, Manzo Gaspare, Barruzza Paolo e Lo Sciuto Fausto.

La nuova realtà consortile si propone come punto di riferimento per la tutela della DOP Nocellara del Belice, la promozione del prodotto, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dell’export, con l’obiettivo di unire le forze per affrontare in modo strutturato e competitivo le sfide del mercato globale.

«La creazione di questo consorzio rappresenta una svolta strategica per le nostre imprese», dichiara il dott. Vincenzo Pisciotta, nominato Presidente del Consorzio. «Unendo competenze, risorse e visione condivisa, puntiamo non solo a ridurre i costi operativi, ma soprattutto ad aumentare la competitività nei mercati esteri attraverso azioni di marketing congiunte, la condivisione del know-how e lo sviluppo di prodotti e packaging sempre più sostenibili».

dott. Vincenzo Pisciotta
dott. Vincenzo Pisciotta

Il Consorzio DOP Nocellara del Belice, costituito con atto pubblico, inizierà ufficialmente le proprie attività a partire dal mese di febbraio e nasce con una forte vocazione inclusiva. Tra gli obiettivi principali vi è infatti quello di accogliere nuove realtà, sia produttori olivicoli sia operatori commerciali, interessati a contribuire alla crescita e alla valorizzazione della filiera.

Una ricostituzione che segna un passaggio importante per il territorio e per un prodotto simbolo dell’agricoltura siciliana, con lo sguardo rivolto all’innovazione, alla sostenibilità e ai mercati internazionali.

Di Redazione Redazione

