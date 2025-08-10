Segesta si veste di Jazz: dal 28 al 30 agosto il Tempio risuona con “TalkinJazz”

Torna per il terzo anno consecutivo “TalkinJazz”, la rassegna dedicata alla grande musica jazz, organizzata dall’Associazione per l’Arte con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta.

Tre serate – 28, 29 e 30 agosto – nel suggestivo scenario del Tempio di Segesta, con protagonisti nomi di spicco del panorama jazz nazionale e internazionale.

Come nella passata edizione, che aveva destinato il ricavato alla riforestazione delle aree colpite dagli incendi, anche quest’anno l’iniziativa avrà una finalità solidale: l’intero incasso sarà devoluto alla Caritas di Alcamo per l’acquisto di attrezzature e arredi per la cucina del centro pasti.

Il programma

28 agosto – Rita Marcotulli Trio

Una delle pianiste più amate della scena italiana, Rita Marcotulli, accompagnata da Ares Tavolazzi (contrabbasso) e Israel Varela (batteria), proporrà un viaggio sonoro che fonde jazz, flamenco, sonorità arabe e indiane.

29 agosto – Kurt Rosenwinkel Trio

Il chitarrista statunitense Kurt Rosenwinkel, considerato tra i più influenti della sua generazione, si esibirà con Dario Deidda (basso) e Gregory Hutchinson (batteria), per una serata dal respiro internazionale.

30 agosto – Flavio Boltro Quartet meets Eileena Dennis

Il trombettista torinese Flavio Boltro, affiancato dal trio di Salvatore Bonafede e dalla potente voce di Eileena Dennis, chiuderà la rassegna con un omaggio alla grande tradizione jazzistica.

A dialogare con gli artisti sarà Serena Ganci, attrice e cantante palermitana.

Un tempio che parla anche il linguaggio del jazz

Il direttore del Parco Archeologico, Luigi Biondo, sottolinea come Segesta sia “l’unico Parco che ospita eventi all’interno del Tempio”, trasformando un luogo millenario in un palcoscenico unico al mondo.

Info e biglietti

I concerti iniziano alle 21. Biglietto: 6 euro, acquistabile su Eventbrite o tramite prenotazione sul sito www.associazioneperlarte.it/prenota.

