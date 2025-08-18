Campobello News

“Seconda Serata: luci, colori e applausi” al Tre Fontane Summer Fest 2025

Ago 19, 2025

Ieri sera, lunedì 18 agosto – ore 21:30, il pubblico ha potuto applaudire la voce di Marianna Alè (vincitrice di Voci dal Mediterraneo e protagonista di Io Canto), seguita dal grande concerto de I Mediterraneo con il loro emozionante tributo ai Pooh.

✨ Nel corso della serata c’è stato anche spazio per una sorpresa speciale: la premiazione di Filippo Valenti, momento attesissimo che ha reso l’appuntamento ancora più significativo. Un riassunto della serata.

 

