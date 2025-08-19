Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Santa Ninfa

Santa Ninfa, stasera per il Sikano Fest 2025 sul palco Karima. Ferreri: “Impreziosita l’offerta culturale”

Ago 19, 2025

Nell’ambito del “Sikano fest 2025”, questa sera (martedì 19), ore 21, in piazza Libertà a Santa Ninfa si esibirà Karima insieme ad Amedeo Ariano Trio in Life time. Un viaggio musicale emozionante tra canzoni italiane di autori famosissimi, come Pino Daniele o Umberto Bindi, e i cosiddetti “evergreen” di autori di fama internazionale. La bellissima e potente voce di Karima negli ultimi anni ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend e ha partecipato ai programmi “Tale e Quale Show” e “I migliori anni”. Amedeo Ariano, batterista e percussionista di fama internazionale, nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti italiani e stranieri tra cui: Lucio Dalla, Renzo Arbore, Gino Paoli, Gianni Morandi, Ornella Vanoni.
Quello di stasera è il quarto appuntamento della rassegna: “L’ottava edizione del “Sikano Fest 2025”, un festival organizzato dal Comune di Santa Ninfa, quest’anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, è stato caratterizzato nei vari appuntamenti da citazioni, anedotti e ricordi del tanto amato autore siciliano”, ha detto l’assessore alla cultura Linda Genco. “Un festival che punta ad impreziosire l’offerta culturale della nostra città – spiega il sindaco Carlo Ferreri – e che proprio per la qualità delle proposte quest’anno ottiene il sostegno di diversi Sponsor privati che, unitamente al Comune, hanno deciso di investire nella cultura”. Chiusura del Festival domenica 24 agosto al Castello di Rampinzeri con Dario Cascio.

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Santa Ninfa

Santa Ninfa celebra la sua identità: 7 tonnellate di salsiccia e 60 mila presenze per una sagra da record

Ago 11, 2025
Santa Ninfa

XXVIII Sagra della Salsiccia di Santa Ninfa: Tradizione, Qualità e Gusto in Festa

Lug 30, 2025
Santa Ninfa

SANTA NINFA, LA PARROCCHIA “ESCE” FUORI E INCONTRA IMPRENDITORI E ARTIGIANI

Mag 6, 2025

You missed

Santa Ninfa

Santa Ninfa, stasera per il Sikano Fest 2025 sul palco Karima. Ferreri: “Impreziosita l’offerta culturale”

19 Agosto 2025 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Tre Fontane Summer Fest 2025: una seconda serata di emozioni e musica indimenticabile

19 Agosto 2025 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

“Seconda Serata: luci, colori e applausi” al Tre Fontane Summer Fest 2025

19 Agosto 2025 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Tre Fontane Summer Fest 2025: oltre 10.000 spettatori per Toti e Totino

18 Agosto 2025 Redazione Redazione