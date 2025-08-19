Santa Ninfa, stasera per il Sikano Fest 2025 sul palco Karima. Ferreri: “Impreziosita l’offerta culturale”

Nell’ambito del “Sikano fest 2025”, questa sera (martedì 19), ore 21, in piazza Libertà a Santa Ninfa si esibirà Karima insieme ad Amedeo Ariano Trio in Life time. Un viaggio musicale emozionante tra canzoni italiane di autori famosissimi, come Pino Daniele o Umberto Bindi, e i cosiddetti “evergreen” di autori di fama internazionale. La bellissima e potente voce di Karima negli ultimi anni ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend e ha partecipato ai programmi “Tale e Quale Show” e “I migliori anni”. Amedeo Ariano, batterista e percussionista di fama internazionale, nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti italiani e stranieri tra cui: Lucio Dalla, Renzo Arbore, Gino Paoli, Gianni Morandi, Ornella Vanoni.

Quello di stasera è il quarto appuntamento della rassegna: “L’ottava edizione del “Sikano Fest 2025”, un festival organizzato dal Comune di Santa Ninfa, quest’anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, è stato caratterizzato nei vari appuntamenti da citazioni, anedotti e ricordi del tanto amato autore siciliano”, ha detto l’assessore alla cultura Linda Genco. “Un festival che punta ad impreziosire l’offerta culturale della nostra città – spiega il sindaco Carlo Ferreri – e che proprio per la qualità delle proposte quest’anno ottiene il sostegno di diversi Sponsor privati che, unitamente al Comune, hanno deciso di investire nella cultura”. Chiusura del Festival domenica 24 agosto al Castello di Rampinzeri con Dario Cascio.

