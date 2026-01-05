Santa Ninfa, grande partecipazione alla prima del “Presepe Vivente per la Pace”. Il 6 gennaio l’ultima replica
SANTA NINFA (TP) – Buona la prima per il Presepe Vivente per la Pace di Santa Ninfa. Nella serata di domenica 4 gennaio, la villa comunale VillaLab si è trasformata in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, accogliendo circa 600 visitatori lungo un percorso carico di spiritualità, riflessione e coinvolgimento emotivo.
L’iniziativa nasce dalla forte volontà di Padre Giacinto Leone ed è il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni e associazioni del territorio. Determinante la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa, dei parrocchiani e di numerose realtà locali, tra cui Avis Santa Ninfa, GTSN Trekking, Scout e Fondazione Pirrello.
Il Cammino della Pace
Cuore pulsante dell’evento non è stata soltanto la tradizionale rievocazione della Natività, ma un messaggio profondo e attuale: la Pace. Attraverso otto scene animate, circa 50 figuranti, tra adulti e bambini, hanno dato vita a quadri viventi che hanno guidato il pubblico – suddiviso in piccoli gruppi – lungo un vero e proprio cammino simbolico verso la fratellanza universale.
La scelta di VillaLab come location ha contribuito a creare un’atmosfera intima e raccolta, capace di fondere armoniosamente il valore religioso con quello sociale, trasformando gli spettatori in parte attiva della narrazione.
Ultimo appuntamento all’Epifania
Per chi non ha potuto assistere alla prima rappresentazione o desidera rivivere l’emozione del percorso, il Presepe Vivente per la Pace tornerà per l’ultima replica:
-
Data: Martedì 6 gennaio 2025
-
Orario: dalle ore 16:00 alle ore 19:00
-
Luogo: VillaLab – Santa Ninfa
L’organizzazione invita cittadini e visitatori dei comuni limitrofi a partecipare a questo appuntamento conclusivo delle festività natalizie, per condividere un messaggio di speranza e riflessione, in un momento storico in cui il valore della pace risulta più che mai necessario.