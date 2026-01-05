Campobello News

Santa Ninfa, grande partecipazione alla prima del “Presepe Vivente per la Pace”. Il 6 gennaio l’ultima replica

Gen 5, 2026

SANTA NINFA (TP) – Buona la prima per il Presepe Vivente per la Pace di Santa Ninfa. Nella serata di domenica 4 gennaio, la villa comunale VillaLab si è trasformata in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, accogliendo circa 600 visitatori lungo un percorso carico di spiritualità, riflessione e coinvolgimento emotivo.

L’iniziativa nasce dalla forte volontà di Padre Giacinto Leone ed è il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni e associazioni del territorio. Determinante la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa, dei parrocchiani e di numerose realtà locali, tra cui Avis Santa Ninfa, GTSN Trekking, Scout e Fondazione Pirrello.

Il Cammino della Pace

Cuore pulsante dell’evento non è stata soltanto la tradizionale rievocazione della Natività, ma un messaggio profondo e attuale: la Pace. Attraverso otto scene animate, circa 50 figuranti, tra adulti e bambini, hanno dato vita a quadri viventi che hanno guidato il pubblico – suddiviso in piccoli gruppi – lungo un vero e proprio cammino simbolico verso la fratellanza universale.

La scelta di VillaLab come location ha contribuito a creare un’atmosfera intima e raccolta, capace di fondere armoniosamente il valore religioso con quello sociale, trasformando gli spettatori in parte attiva della narrazione.

Ultimo appuntamento all’Epifania

Per chi non ha potuto assistere alla prima rappresentazione o desidera rivivere l’emozione del percorso, il Presepe Vivente per la Pace tornerà per l’ultima replica:

  • Data: Martedì 6 gennaio 2025

  • Orario: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

  • Luogo: VillaLab – Santa Ninfa

L’organizzazione invita cittadini e visitatori dei comuni limitrofi a partecipare a questo appuntamento conclusivo delle festività natalizie, per condividere un messaggio di speranza e riflessione, in un momento storico in cui il valore della pace risulta più che mai necessario.

Quest’anno a Santa Ninfa una bella novità, il Presepe Vivente, che renderà ancora più magiche e suggestive le festività natalizie nella nostra comunità.
Un’ importante iniziativa fortemente voluta dal nostro Parroco don Giacinto Leone e da tutta la Parrocchia di Santa Ninfa con l’obiettivo di recuperare la tradizione natalizia, riflettere sul valore della pace e vivere grandi emozioni.
L’ iniziativa parrocchiale, con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale, ha coinvolto le diverse realtà associative santaninfesi, il Gruppo Scout Santa Ninfa 1, la Fondazione Angelo Pirrello, l’Associazione Finestrelle Bikers Santa Ninfa, Giovanni Catania, l’Avis, il Partito Agricolo, l’Associazione GTSN – Trekking Santa Ninfa, la Caritas, le catechiste, le famiglie, l’ ANSPI, la Confraternita di Santa Ninfa, l’Apostolato della preghiera e i Cusmaniani.

