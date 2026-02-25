Sanremo sorride anche a Campobello: Arisa nella Top 5, nella sua canzone la firma di Giuseppe Anastasi

Sanremo, Arisa conquista la Top 5: nella sua canzone anche un cuore campobellese

Il Festival di Sanremo parla anche ”TORRETTESE”. La prima serata della storica kermesse musicale ha regalato un risultato importante ad Arisa, che con il brano Magica favola ha conquistato la Top 5 della Sala Stampa, ma dietro questo successo c’è anche una storia che parte dal nostro territorio.

Tra gli autori della canzone, infatti, c’è Giuseppe Anastasi, compositore cresciuto nella borgata di Torretta Granitola. Un legame forte, autentico, che porta idealmente un pezzo della nostra comunità sul palco più importante della musica italiana.

Una canzone che parla di verità, fragilità e speranza

Magica favola non è una favola tradizionale, ma una riflessione adulta sull’amore e sulla vita. Il testo racconta la scelta di continuare a credere, anche quando l’esperienza ha insegnato la prudenza. È una canzone che parla di fragilità senza paura, di sentimenti vissuti fino in fondo, di verità emotive che non hanno bisogno di effetti speciali.

Una scrittura essenziale, profonda, che lascia spazio all’interpretazione intensa di Arisa e che porta chiaramente la cifra poetica di Giuseppe Anastasi: parole misurate, mai urlate, ma capaci di arrivare dritte.

Da Torretta Granitola all’Ariston

Il percorso di Giuseppe Anastasi è l’esempio di come il talento possa nascere lontano dai grandi centri e arrivare ovunque. Cresciuto tra il mare di Torretta Granitola e la vita semplice di una borgata, Anastasi ha costruito negli anni una carriera solida e rispettata, diventando uno degli autori più apprezzati del panorama musicale italiano.

Il suo sodalizio artistico con Arisa ha regalato negli anni brani di grande spessore, e anche questa volta la sua penna ha contribuito a un risultato che dà orgoglio non solo alla Basilicata regione di Arisa , ma anche alla Sicilia e a Campobello di Mazara.

Un successo che è anche della comunità

Campobello di Mazara può guardare a Sanremo con un coinvolgimento speciale: sapere che dietro una delle canzoni più apprezzate della prima serata c’è la storia di uno di noi.

Sanremo continua, ma Magica favola ha già lasciato il segno.

E questa volta, tra le note e le parole, c’è anche il mare di Torretta Granitola.

