🔧 “Le strade non sono solo asfalto: sono dignità, sviluppo e sicurezza”

📍Salvatore Quinci: «Ora basta ritardi, il territorio trapanese merita infrastrutture all’altezza»

PALERMO – Una svolta concreta per la viabilità siciliana e, in particolare, per la provincia di Trapani. A dichiararlo con determinazione è Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, a margine dell’incontro tenutosi ieri a Palermo, presso l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, dove è stato ufficialmente siglato l’accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021–2027.

«La firma di questo accordo rappresenta molto più di un atto amministrativo: è una prova concreta che, quando le istituzioni collaborano con visione e senso di responsabilità, si possono ottenere risultati veri, tangibili e misurabili», afferma Quinci.

L’intesa prevede lo stanziamento di risorse significative destinate ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane dell’isola. Un’opportunità strategica che, secondo il presidente Quinci, la provincia di Trapani è pronta a cogliere con decisione.

«Abbiamo presentato un piano preciso, con una lista di interventi prioritari sulle nostre strade provinciali. Molte di queste arterie – sottolinea – attendono da anni lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Non è solo una questione di efficienza o decoro urbano, ma di diritto alla mobilità per i cittadini e di competitività per le imprese».

Quinci evidenzia anche la necessità di aprire i cantieri nei tempi previsti, evitando ritardi e lungaggini burocratiche che negli anni passati hanno spesso frenato il rilancio infrastrutturale del territorio.

«Le infrastrutture non sono un tema tecnico da lasciare agli addetti ai lavori – aggiunge – ma una leva di sviluppo, coesione e dignità per le comunità. Lavoriamo per un territorio che non resti indietro. Questa è la nostra missione».

L’incontro di Palermo segna dunque l’inizio di una fase nuova per la rete viaria del Trapanese, che punta con decisione a colmare il divario infrastrutturale rispetto ad altre aree dell’isola.

📸 In allegato due scatti della giornata istituzionale presso l’Assessorato regionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati