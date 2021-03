AstraZeneca, l’Ema dà il via libera: ecco il verdetto che sblocca il vaccino

il farmaco anti-Covid, che era stato sospeso in 16 Stati membri tra cui l’Italia, può tornare a essere utilizzato in tutta Europa.

L’Ema ha dato il via libera: il vaccino Astrazeneca può tornare a essere utilizzato in tutta Europa senza nessuna limitazione o pericolo. Dopo aver analizzato i dati sugli eventi avversi segnalati negli ultimi giorni da diversi Paesi europei, l’Agenzia europea per i medicinali ha confermato la sicurezza del vaccino anti Covid di Oxford. Ora l’intenzione, trapelata due giorni fa da fonti di Palazzo Chigi, è riassorbirli nel piano vaccinale nel giro di due settimane. «L’Ema rimane attualmente dell’opinione che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid-19, con il rischio associato di ospedalizzazione e morte, superano i rischi di effetti collaterali». Queste erano state le parole dell’ente regolatore appena due giorni fa, quando le analisi sui casi tromboembolici segnalati erano in corso.

