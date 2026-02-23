Risate, applausi e sold-out: Toti e Totino conquistano il Cine-Teatro Olimpia

Una serata all’insegna del divertimento e della grande partecipazione quella andata in scena al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, dove Toti e Totino hanno fatto registrare uno straordinario successo di pubblico, con la sala gremita in ogni ordine di posti e un nuovo sold-out per il secondo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”.
I due amatissimi cabarettisti palermitani hanno regalato oltre due ore di risate travolgenti, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo dinamico e irresistibile. Con “Tutto quanto fa spettacolo”, Toti e Totino hanno portato sul palco un mix esplosivo di teatro e cabaret, fatto di battute fulminanti, improvvisazioni e quella comicità spontanea che da anni li rende tra i volti più apprezzati della scena siciliana.
Noti anche per la loro partecipazione alla storica trasmissione “Insieme” su Antenna Sicilia, i due artisti hanno confermato ancora una volta la loro capacità di creare un rapporto diretto e autentico con la platea, che ha risposto con applausi continui e risate a scena aperta.
A esprimere grande soddisfazione per l’eccezionale risposta del pubblico è stata anche la vicesindaco e assessore comunale alla Cultura Antonella Moceri, che al termine dello spettacolo è salita sul palco per complimentarsi personalmente con i due comici, accolti dal calore e dall’entusiasmo dei presenti.
La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production, con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e il contributo del Libero Consorzio di Trapani.
Un successo che conferma la qualità della rassegna e l’entusiasmo di un pubblico sempre più numeroso, pronto a sostenere e applaudire il meglio dello spettacolo siciliano.
