Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Risate a Tre Fontane: domenica 17 Agosto Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

Ago 16, 2025

Risate a Tre Fontane: domenica sera Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

Domenica sera, alle ore 21, la piazza Favoroso di Tre Fontane si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto. Sul palco saliranno Toti e Totino, il celebre duo comico siciliano, pronti a regalare al pubblico una serata indimenticabile di risate, gag e sketch esilaranti.

👬 Chi sono Toti e Totino

Il duo nasce a Palermo negli anni ’90 dall’incontro tra Salvatore La Mantia (Toti) e Salvatore Bologna (Totino), due attori con una grande passione per il cabaret e la comicità siciliana.

La loro carriera decolla grazie alla partecipazione a programmi televisivi come “Insieme” su Antenna Sicilia e a numerosi spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Con il loro stile inconfondibile, basato sul contrasto caratteriale tra i due personaggi, hanno saputo conquistare un pubblico vastissimo.

Negli anni hanno calcato i palchi più prestigiosi, collaborato con artisti nazionali e portato la comicità siciliana oltre i confini regionali. La loro forza sta nella capacità di unire dialetto, satira e improvvisazione, rendendo ogni spettacolo unico e travolgente.

🌟 Una serata da non perdere

Domenica sera a Tre Fontane, Toti e Totino porteranno in scena i loro sketch più amati e tante nuove sorprese, con il coinvolgimento del pubblico e quella genuinità che li ha resi tra i comici più apprezzati della Sicilia.

📍 Appuntamento: Piazza Favoroso, Tre Fontane – Domenica ore 21.00

 

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

AVIS Campobello celebra il successo dei Giochi Senza Frontiere

Ago 16, 2025
Campobello di Mazara

Musica, mare e sapori: mercoledì 20 agosto arriva “Margot Live” a Tre Fontane

Ago 16, 2025
Campobello di Mazara

Estate a Tre Fontane: tre serate da vivere sotto le stelle con il Tre Fontane Summer Fest 2025

Ago 16, 2025

You missed

Campobello di Mazara

AVIS Campobello celebra il successo dei Giochi Senza Frontiere

16 Agosto 2025 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Risate a Tre Fontane: domenica 17 Agosto Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

16 Agosto 2025 Redazione Redazione
Sicilia

Catania: Morto Pippo Baudo, il cordoglio del sindaco e del presidente del consiglio comunale

16 Agosto 2025 Redazione Redazione
CRONACA

Addio a Pippo Baudo, il Re della Televisione Italiana: una vita da leggenda tra Sanremo, musica e spettacolo

16 Agosto 2025 Redazione Redazione