Risate a Tre Fontane: domenica 17 Agosto Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

Risate a Tre Fontane: domenica sera Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

Domenica sera, alle ore 21, la piazza Favoroso di Tre Fontane si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto. Sul palco saliranno Toti e Totino, il celebre duo comico siciliano, pronti a regalare al pubblico una serata indimenticabile di risate, gag e sketch esilaranti.

👬 Chi sono Toti e Totino

Il duo nasce a Palermo negli anni ’90 dall’incontro tra Salvatore La Mantia (Toti) e Salvatore Bologna (Totino), due attori con una grande passione per il cabaret e la comicità siciliana.

La loro carriera decolla grazie alla partecipazione a programmi televisivi come “Insieme” su Antenna Sicilia e a numerosi spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Con il loro stile inconfondibile, basato sul contrasto caratteriale tra i due personaggi, hanno saputo conquistare un pubblico vastissimo.

Negli anni hanno calcato i palchi più prestigiosi, collaborato con artisti nazionali e portato la comicità siciliana oltre i confini regionali. La loro forza sta nella capacità di unire dialetto, satira e improvvisazione, rendendo ogni spettacolo unico e travolgente.

🌟 Una serata da non perdere

Domenica sera a Tre Fontane, Toti e Totino porteranno in scena i loro sketch più amati e tante nuove sorprese, con il coinvolgimento del pubblico e quella genuinità che li ha resi tra i comici più apprezzati della Sicilia.

📍 Appuntamento: Piazza Favoroso, Tre Fontane – Domenica ore 21.00

