Rinascita Campobellese invita l’amministrazione ad aderire alla rottamazione quinquies

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Invito all’adesione alla Rottamazione-quinquies
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, che consente l’estinzione dei
debiti fiscali senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per i tributi di competenza comunale, l’accesso alla misura è subordinato a una deliberazione
dell’Amministrazione comunale.
Rinascita Campobellese ritiene che l’adesione del Comune rappresenti un atto di responsabilità e attenzione verso cittadini e imprese, favorendo il recupero dei crediti e offrendo un concreto sostegno a chi intende regolarizzare la propria posizione.
Per tali ragioni, invitiamo l’Amministrazione comunale ad aderire alla Rottamazione-quinquies,
nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini, promuovendo equità, sostenibilità e fiducia istituzionale.
Daniele Mangiaracina