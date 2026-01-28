Campobello News

Rinascita Campobellese invita l’amministrazione ad aderire alla rottamazione quinquies

Gen 28, 2026

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

 

 

Invito all’adesione alla Rottamazione-quinquies

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, che consente l’estinzione dei

debiti fiscali senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per i tributi di competenza comunale, l’accesso alla misura è subordinato a una deliberazione

dell’Amministrazione comunale.

Rinascita Campobellese ritiene che l’adesione del Comune rappresenti un atto di responsabilità e attenzione verso cittadini e imprese, favorendo il recupero dei crediti e offrendo un concreto sostegno a chi intende regolarizzare la propria posizione.

Per tali ragioni, invitiamo l’Amministrazione comunale ad aderire alla Rottamazione-quinquies,

nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini, promuovendo equità, sostenibilità e fiducia istituzionale.

Daniele Mangiaracina

