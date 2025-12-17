Rinasce il Gruppo Territoriale M5S Mazara–Campobello di Mazara: eletta responsabile Vita Martinciglio

Mazara del Vallo – Campobello di Mazara.

Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, un appuntamento che ha segnato un passaggio fondamentale per la rinascita del Gruppo Territoriale Mazara–Campobello di Mazara.

Nel corso dell’assemblea, gli iscritti hanno votato il nuovo responsabile del gruppo territoriale, dando ufficialmente il via a una fase di rilancio politico e organizzativo del Movimento sul territorio.

Vita Martinciglio eletta responsabile del Gruppo Territoriale

All’unanimità, l’Assemblea ha eletto Vita Martinciglio come responsabile del Gruppo Territoriale Mazara–Campobello di Mazara. Martinciglio guiderà il gruppo per un anno, presiedendo l’Assemblea e coordinando le attività politiche del Movimento 5 Stelle nei due comuni.

Al suo fianco, nel ruolo di vice responsabile, è stata designata Francesca Di Natale, espressione del territorio di Campobello di Mazara.

Un gruppo ufficializzato e pronto a ripartire

Il Gruppo Territoriale ha già ottenuto la formale ufficializzazione ed è attualmente impegnato nell’organizzazione delle aree funzionali, con l’obiettivo di garantire un lavoro strutturato, efficace e vicino alle esigenze dei cittadini.

L’intento dichiarato è quello di coinvolgere attivamente la cittadinanza, favorendo la partecipazione alla vita politica, culturale, sociale ed economica del territorio attraverso iniziative e progetti orientati al bene comune.

Il ruolo dei Gruppi Territoriali nel Movimento 5 Stelle

I Gruppi Territoriali del Movimento 5 Stelle, istituiti e regolamentati dallo statuto nazionale, rappresentano uno strumento centrale di democrazia partecipata. Sono luoghi di confronto, dialogo e proposta, aperti ai cittadini che desiderano contribuire concretamente al miglioramento della propria comunità.

Ogni Gruppo Territoriale può inoltre elaborare e trasmettere proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato Nazionale Progetti, portando così le istanze locali all’attenzione del livello nazionale del Movimento.

Un nuovo punto di riferimento per il territorio

Con la guida di Vita Martinciglio e il supporto di Francesca Di Natale, il Gruppo Territoriale M5S Mazara–Campobello di Mazara si prepara a tornare ad essere un punto di riferimento per la cittadinanza, puntando su partecipazione, ascolto e costruzione condivisa di un futuro più equo e prospero per l’intera comunità.

