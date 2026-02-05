Riceviamo e pubblichiamo

Ricostituzione del Consorzio DOP Nocellara del Belice, il plauso di Rinascita Campobellese

Rinascita Campobellese esprime piena condivisione e apprezzamento per la ricostituzione del Consorzio DOP Nocellara del Belice, un passaggio fondamentale per la tutela e la valorizzazione di una delle eccellenze più rappresentative del territorio.

La rinascita del Consorzio rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il comparto delle olive da mensa, sostenere il lavoro dei produttori e favorire nuove prospettive di sviluppo economico, anche attraverso l’apertura verso nuovi mercati nazionali e internazionali.

Un augurio di buon lavoro va al Presidente del Consorzio, dott. Vincenzo Pisciotta, chiamato a guidare questo nuovo percorso con responsabilità, competenza e visione, in un momento strategico per il futuro del settore agroalimentare della Valle del Belice.

«Il Consorzio – dichiara Daniele Mangiaracina, Coordinatore di Rinascita Campobellese – può e deve diventare uno strumento di unità, crescita e rilancio del territorio, capace di coniugare identità, qualità e sviluppo sostenibile».

Rinascita Campobellese auspica che questa nuova fase sia caratterizzata da collaborazione, trasparenza e dialogo tra istituzioni, produttori e comunità locali, nell’interesse di Campobello e dell’intero comprensorio belicino.

Campobello di Mazara, 5 febbraio 2026

Daniele Mangiaracina

Coordinatore

Rinascita Campobellese