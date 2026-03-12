Riapertura riserva dello Zingaro

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Buone notizie per il territorio: la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro tornerà ad accogliere i visitatori con una riapertura parziale dal versante sud di Scopello a partire da sabato 14 marzo.

A comunicarlo è la Regione Siciliana, ente gestore dell’area protetta, a circa otto mesi dal devastante incendio che nel luglio 2025 ha colpito duramente la riserva.

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha espresso soddisfazione per la riapertura:

«L’attesa riapertura dello Zingaro rappresenta un segnale importante per il nostro territorio. Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, l’assessorato all’Agricoltura, gli operai e il personale forestale che hanno lavorato con grande impegno permettendo di riaprire la riserva in tempi rapidi dopo il devastante incendio che lo scorso luglio ha lasciato ferite profonde nel nostro patrimonio naturalistico e nella comunità».