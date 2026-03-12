Riapertura riserva dello Zingaro

Riapre lo Zingaro dal lato di Scopello: il sindaco Fausto ringrazia istituzioni e operatori
CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Buone notizie per il territorio: la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro tornerà ad accogliere i visitatori con una riapertura parziale dal versante sud di Scopello a partire da sabato 14 marzo.
A comunicarlo è la Regione Siciliana, ente gestore dell’area protetta, a circa otto mesi dal devastante incendio che nel luglio 2025 ha colpito duramente la riserva.
Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha espresso soddisfazione per la riapertura:
«L’attesa riapertura dello Zingaro rappresenta un segnale importante per il nostro territorio. Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, l’assessorato all’Agricoltura, gli operai e il personale forestale che hanno lavorato con grande impegno permettendo di riaprire la riserva in tempi rapidi dopo il devastante incendio che lo scorso luglio ha lasciato ferite profonde nel nostro patrimonio naturalistico e nella comunità».
Il rogo del 25 luglio 2025, partito dal versante di San Vito Lo Capo, si propagò rapidamente lungo tutta la riserva fino a raggiungere l’area di Scopello, arrivando a ridosso delle abitazioni della zona di Mazzo di Sciacca. In quelle ore fu necessario evacuare diverse famiglie, mentre decine di operatori – tra forestali, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile – lavorarono senza sosta per contenere le fiamme.
«Ricordo bene quelle ore difficili trascorse sul campo accanto alle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento – ha aggiunto il sindaco Fausto –. Oggi la possibilità di riaprire parte dei sentieri dimostra la resilienza della comunità e l’impegno di chi lavora quotidianamente per proteggere il nostro patrimonio naturale».
La Riserva dello Zingaro, prima area protetta istituita in Sicilia, resta infatti uno dei luoghi più preziosi dal punto di vista ambientale e turistico dell’isola.
«Il nostro impegno continuerà affinché questa straordinaria ricchezza naturalistica possa essere sempre più tutelata, consentendo ai visitatori di continuare a godere delle bellezze di un’area di inestimabile valore per la Sicilia», ha concluso il sindaco.