Referendum 2026: spostamento temporaneo di alcune sezioni elettorali a Campobello di Mazara

In vista del referendum previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Campobello di Mazara ha comunicato un’importante variazione logistica che riguarda alcune sezioni elettorali.

Con un avviso ufficiale, il 1° Settore – Gestione Patrimonio e Risorse Umane, Cultura, Sport, Turismo e Servizi Demografici e Cimiteriali – informa i cittadini che le sezioni elettorali n. 8, 9, 10 e 11 saranno trasferite temporaneamente presso il plesso scolastico San Giovanni Bosco.

La modifica è da considerarsi provvisoria e valida esclusivamente per le giornate del referendum.

L’amministrazione comunale invita tutti gli elettori interessati a prendere nota del cambiamento, al fine di evitare disagi durante le operazioni di voto. Si raccomanda, inoltre, di verificare con attenzione la propria sezione elettorale di appartenenza e recarsi direttamente nella nuova sede indicata.

Il referendum rappresenta un importante momento di partecipazione democratica e la collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

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