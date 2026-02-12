RECUPERATI 20 LINGOTTI D’ORO “SMARRITI”

Nei giorni scorsi un cittadino si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo per denunciare lo smarrimento di un cofanetto contenente 20 lingotti d’oro, per un valore complessivo di circa 120.000 euro.

A seguito della denuncia, i militari hanno immediatamente avviato le attività di accertamento, ricostruendo gli spostamenti effettuati dal denunciante e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dall’esame dei filmati è emerso che il cofanetto era stato verosimilmente conferito per errore, insieme ai rifiuti domestici, all’interno di un cestino pubblico nella località di Torre Lapillo. Ulteriori riscontri hanno consentito di individuare il successivo trasferimento del materiale presso l’impianto di smaltimento.

Con la collaborazione del personale dell’impianto, i Carabinieri hanno quindi avviato un’attività di ricerca nell’area di conferimento dei rifiuti. Dopo diverse ore di accurato setacciamento, i militari sono riusciti a rinvenire il cofanetto che, sebbene danneggiato, conteneva ancora tutti i lingotti.

I preziosi sono stati sottoposti agli accertamenti di rito finalizzati a verificare la legittima provenienza e la titolarità del bene. All’esito delle verifiche, i lingotti sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L’operazione evidenzia l’efficacia dell’azione investigativa e l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei cittadini e dei loro beni.

