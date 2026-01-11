Quando la domenica diventa cinema

Ci sono domeniche che non chiedono programmi complicati. Domeniche che hanno bisogno solo di una luce soffusa, di una poltrona comoda e di una storia capace di farsi spazio dentro di noi. La domenica al cinema è questo: un piccolo rifugio emotivo, un gesto semplice che diventa prezioso.

Oggi, domenica 11 gennaio 2026, il Cine Teatro Olimpia accoglie il suo pubblico con una proposta che sembra pensata proprio per accompagnare ogni stato d’animo, dal sorriso leggero del pomeriggio alla riflessione profonda della sera.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, la sala si riempie di voci, di bambini che stringono popcorn e di adulti pronti a tornare un po’ bambini. Il nuovo film di SpongeBob è una ventata di colore e allegria. Risate sincere, avventura e quel tipo di umorismo che funziona a ogni età. È il film giusto per stare insieme, per dimenticare per un attimo il peso delle settimane appena iniziate e per cominciare l’anno con un sorriso vero. Un cinema che unisce, che fa ridere senza chiedere nulla in cambio, se non la voglia di lasciarsi andare.

Poi arriva la sera, e con lei cambia il ritmo, cambia il silenzio in sala. Il cinema diventa ascolto, attenzione, memoria. Norimberga, in programma alle ore 18.45 e 21.30, è molto più di un film storico. È un viaggio intenso nella coscienza umana, dentro le responsabilità e le scelte di chi fu protagonista di uno dei capitoli più bui della nostra storia. Racconta il processo agli alti ufficiali del regime nazista, ma soprattutto racconta l’uomo, le sue giustificazioni, le sue paure, le sue colpe.

Infine anche “Oi Vita Mia” di Pio e Amedeo, in programmazione alle ore 20.00 e alle ore 22.00. Uno spettacolo che mescola comicità, ironia e vita vera, capace di far ridere ma anche di toccare corde più profonde, quelle che parlano di relazioni, di errori, di affetto e di quotidianità. È il modo perfetto per chiudere la domenica senza pensieri, lasciandosi accompagnare da risate sincere e da quella sensazione piacevole di uscire dal cinema un po’ più leggeri.

Quella di oggi al Cine Teatro Olimpia non è solo una giornata di programmazione cinematografica. È un invito a vivere il cinema nella sua forma più autentica: come esperienza condivisa, come emozione, come bellezza che sa essere leggera o profondamente necessaria. Una domenica da vivere fino all’ultimo fotogramma.

