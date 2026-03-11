Progetto “Cittadella degli Studi”: una nuova visione per il futuro di Campobello di Mazara

Riceviamo e pubblichiamo

Trasformare il cuore della Valle del Belice in un faro di cultura e formazione d’eccellenza. È questo il grande obiettivo che Francesco Messina, attraverso l’esperienza e il prestigio del Centro Studi Universitario Internazionale Luigi Pirandello, intende realizzare: la creazione di una Cittadella degli Studi a Campobello di Mazara.

Un polo d’eccellenza dedicato alla formazione, alla ricerca e alla crescita dei nostri giovani: è questo il cuore della sfida che intendo portare avanti.

Il progetto nasce da una visione chiara: dare ai giovani del territorio una casa della cultura che non sia solo un luogo di memoria, ma un’officina di futuro. Il mio sogno, e’ quello di chi crede nel valore inestimabile della nostra identità, è vedere Campobello come un polo accademico e formativo di riferimento. La Cittadella degli Studi sarà il ponte tra l’eredità intellettuale pirandelliana e le sfide dell’innovazione moderna.”

Non si tratta solo di costruire aule, ma di creare un ecosistema di opportunità. La Cittadella sarà uno spazio dove l’istruzione superiore e professionale si incontreranno con le vocazioni storiche della nostra terra, come l’archeologia e l’agroalimentare, offrendo ai nostri ragazzi la possibilità di formarsi qui, senza dover abbandonare le proprie radici.”

Campobello di Mazara deve tornare a essere un centro nevralgico di cultura e sviluppo per l’intera Valle del Belice.

Non è solo un’opera edilizia, è un atto d’amore per questa terra.

Il futuro non si aspetta, si costruisce. E noi lo faremo partendo dai banchi di scuola.

Francesco Messina, presidente del Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” e Direttore della sede di esame dell’Università Telematica Pegaso di Campobello di Mazara.

