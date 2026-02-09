PRIMO POSTO MENZIONE SPECIALE ECONOMIA CIRCOLARE PER LA SSR TRAPANI SUD

La SRR Trapani Sud, Società Consortile per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti di cui sono presidente dal 2023, è stata premiata nell’ambito del tradizionale appuntamento annuale “Comuni Ricicloni” organizzato da Legambiente Sicilia, che si è tenuto, ieri, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

In particolare, la società consortile, che gestisce anche il Comune di Campobello di Mazara e che proprio nel nostro Comune ha la propria sede, è stata considerata la più virtuosa tra le Srr siciliane, ottenendo il primo posto tra le menzioni speciali di economia circolare attribuite alle SRR che hanno superato il 75% di raccolta differenziata.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso in termini di politiche ambientali, che ci fa guardare con ottimismo alle sfide future volte al continuo miglioramento delle buone pratiche che consentono di incrementare sempre di più, in termini sia quantitativi sia qualitativi, le percentuali di differenziata.

In rappresentanza di tutti i comuni dell’ambito Trapani Provincia sud (Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Vita e Petrosino), esprimo, dunque, soddisfazione e rivolgo un plauso a tutto il personale della SRR Trapani SUD, costantemente impegnato con ottimi risultati nella gestione virtuosa di questo fondamentale servizio per il territorio.

