Primo Maggio a Tre Fontane: un pomeriggio di musica, diritti e comunità. L’attesa cresce per un pomeriggio diverso dal solito.

Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, si prepara a vivere un pomeriggio del Primo Maggio all’insegna della musica, della partecipazione e della condivisione. Cresce l’attesa all’interno di Tre Fontane. A partire dalle ore 16, il lungomare si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una giornata intensa e ricca di significato.

Nel giorno dedicato ai lavoratori, non mancherà uno spazio importante per la riflessione: all’interno della manifestazione saranno presenti le tre sigle sindacali, protagoniste di interventi e momenti di confronto sui diritti del lavoro, tema centrale di questa ricorrenza.

Tra i momenti più attesi, il concerto di Povia, artista amato dal pubblico italiano e vincitore del Festival di Sanremo 2006, che porterà sul palco le sue canzoni più conosciute. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera contribuiranno le street band, con la loro energia travolgente, e le esibizioni della “The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo”, che valorizzeranno i giovani talenti del territorio.

La serata proseguirà con il divertimento firmato Radio 90, trasformando Tre Fontane in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Non mancherà anche un momento di emozione e memoria: durante la giornata verrà ricordato Nello, uomo campobellese profondamente legato al significato del Primo Maggio, simbolo di impegno e partecipazione nella comunità locale.

Un evento che unisce intrattenimento e valori, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di valorizzare il territorio. Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Mazara per l’organizzazione e l’impegno nella realizzazione dell’iniziativa, e un plauso speciale all’ideatore Francesco Foggia, per la passione e la dedizione che hanno reso possibile questa giornata.

Un ringraziamento va inoltre a tutte le attività commerciali e agli operatori locali che, con il loro contributo e sostegno, hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta il forte spirito di comunità che caratterizza il territorio.

Il Primo Maggio a Tre Fontane si conferma così un appuntamento imperdibile, dove musica, diritti e comunità si incontrano in uno scenario unico come quello della costa siciliana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati