Poste Italiane: Frode a cittadina in provincia di Trapani sventata da personale dell’ufficio postale

Tentata truffa dei lingotti d’oro: dipendenti delle Poste sventano raggiro nel Trapanese

Una truffa ben architettata, che prometteva addirittura 32 lingotti d’oro, è stata sventata grazie alla prontezza dei dipendenti di Poste Italiane in un ufficio postale della provincia di Trapani. Vittima del tentativo di raggiro una cittadina anziana che stava per effettuare un bonifico di 6 mila euro per “sbloccare” una presunta spedizione fermata alla dogana.

Il raggiro dei falsi lingotti

Secondo quanto ricostruito, la donna era stata contattata telefonicamente da persone che si spacciavano per rappresentanti delle forze armate. I truffatori le avevano comunicato che un pacco contenente 32 lingotti d’oro era indirizzato a lei ma risultava bloccato alla dogana e che, per riceverlo, era necessario effettuare alcuni pagamenti.

Per rendere credibile la storia, i malviventi avevano inviato messaggi sms e fotografie dei presunti lingotti, convincendo la vittima a effettuare già alcuni versamenti attraverso altri canali.

Il sospetto alle Poste

L’anziana, accompagnata dalla figlia, si è poi recata nell’ufficio postale del proprio paese per prelevare 6 mila euro e inviarli tramite bonifico. Proprio in quel momento i dipendenti delle Poste hanno notato l’operazione sospetta e hanno iniziato a fare alcune domande alla signora.

Dagli approfondimenti è emerso il probabile tentativo di truffa. Il personale dell’ufficio ha quindi interrotto l’operazione e allertato immediatamente le forze dell’ordine, evitando così che la donna perdesse altro denaro.

L’allarme delle Poste: “Diffidare dalle promesse facili”

“I tentativi di frode sono indirizzati a tutti i target di età, non colpiscono solo le persone anziane – spiega Rudy Raniolo, responsabile Fraud Management Sicilia di Poste Italiane –. Raccomandiamo ai cittadini di diffidare da contatti che promettono facili guadagni e di non fornire mai credenziali di accesso o codici relativi alle proprie carte di pagamento”.

In caso di dubbi o richieste sospette, il consiglio è quello di rivolgersi immediatamente al personale degli uffici postali, formato proprio per individuare possibili comportamenti fraudolenti.

Un vademecum antifrode per i cittadini

Per sensibilizzare la popolazione sui rischi delle truffe telefoniche e online, Poste Italiane ha realizzato anche un vademecum antifrode destinato ai cittadini. Il materiale informativo è disponibile online e viene distribuito negli uffici postali della provincia di Trapani dotati di sala consulenza.

L’opuscolo contiene indicazioni utili per riconoscere sms sospetti, email fraudolente e telefonate ingannevoli, con consigli pratici per evitare di cadere nei raggiri sempre più diffusi.

Sul sito ufficiale delle Poste è inoltre disponibile una sezione dedicata ai consigli su come difendersi dalle truffe online.

https://www.poste.it/come-difendersi-dalle-truffe.html

