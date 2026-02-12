Politiche sociali, oltre 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima. Schifani: «Sostegno a chi vive situazioni di grande fragilità»

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di gennaio 2026 e del budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

«Garantire continuità nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari – dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani – significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilità. Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro e le risorse destinate alla non autosufficienza siano sempre più adeguate ai bisogni del territorio».

L’assessorato ha impegnato le risorse euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Saranno destinate a tutte le Asp sulla base della comunicazione del numero delle persone con disabilità gravissima. I soggetti censiti a gennaio risultano 15.882.

