Ternullo (FI) – Centrale unica di committenza: “Fa piacere che la mia osservazione sia stata accolta e che Musumeci la perseguirà”

Centrale unica di committenza, Ternullo (FI): “Fa piacere che la mia osservazione sia stata accolta e che Musumeci la perseguirà”

“Apprendo con soddisfazione che il capogruppo di Diventerà Bellissima all’Ars, a nome del presidente Musumeci prenda le distanze, anzi condivida quanto da me sollevato in merito alla Centrale unica di committenza. Come ho avuto moto di ribadire in Commissione UE, sarebbe la pietra tombale sulla progettazione degli Enti Locali. Costretti ad attese bibliche, non riuscirebbero a spendere al meglio le risorse a loro destinatate. Dunque, la consapevolezza che il Governo regionale non percorrerà questo vicolo cieco mi tranquillizza. Da deputata e amministratore locale, conosco bene i problemi di un Comune. Scongiurare il rischio di accentrare gli appalti non è pertanto una possibilità, è un’esigenza”. Lo afferma la parlamentare di Forza Italia all’Ars, Daniela Ternullo.

