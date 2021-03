Stabilizzazione Asu. Palmeri, Foti e Tancredi (Attiva Sicilia): “Passo avanti ma battaglia non ancora vinta”

“Un grande passo avanti verso la stabilizzazione degli Asu in Sicilia è stato compiuto ma non è ancora il momento di cantare vittoria perché ci sono altri passaggi per arrivare al traguardo”. E’ quanto affermano Valentina Palmeri, Angela Foti e Sergio Tancredi, deputati regionali di Attiva Sicilia, dopo il via libera della Commissione Bilancio all’Ars alla stabilizzazione di circa 4.600 lavoratori Asu sull’Isola.

“La stabilizzazione – mettono in guardia i deputati – deve ancora essere approvata dall’Aula, passare il vaglio del Consiglio dei Ministri ed è necessario che le coperture individuate in commissione Bilancio siano valide. Siamo molto contenti anche per l’approvazione di un nostro emendamento che toglie il limite d’età e dà la possibilità a tutti di fuoriuscire dal bacino Asu, con un’indennità onnicomprensiva corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione”.