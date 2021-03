Sicilia: Incremento monte ore medici veterinari, ok della Commissione Bilancio per la copertura finanziaria, Calderone (FI) “Determinate il lavoro del presidente Savona. Adesso il voto in Aula”

Palermo, 05/03/2021: Dopo il positivo esito in Commissione Salute, oggi in Commissione Bilancio all’Ars, sono state garantire le coperture per la norma che prevede l’incremento a 30 del monte ore settimanale per i medici veterinari specialistici. A questo punto si attende solo il voto in Aula.

“Ringrazio il Presidente Savona, primo firmatario nella norma, perché determinante alla decisiva accelerata dei lavori di accorpamento alla finanziaria. Ci siamo così risparmiati un lungo iter burocratico. Altresì ringrazio Margherita La Rocca Ruvolo, cofirmataria della norma, per il passaggio favorevole nella propria Commissione di merito. Una scelta sensata, che premia il lavoro di Forza Italia, favorevole sin dal primo giorno di legislatura all’ampliamento delle ore per tali figure professionali”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone, terzo firmatario della norma.