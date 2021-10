Palermo. Nuovo CCR in piazza Lennon. La dichiarazione del consigliere Giaconia

Nuovo Centro Comunale di Raccolta in piazza Lennon. La dichiarazione del consigliere Giaconia

“É prossima la realizzazione e apertura di un nuovo CCR (Centro

Comunale di Raccolta) nella nostra Città, che sorgerà in una porzione

di piazza J.Lennon (ex piazzale Giotto) per una superficie complessiva

di circa 2.950 mq. Questo è quanto prevedede un’ordinanza sindacale

emessa qualche giorno fa.

Un nuovo CCR, dei complessivi 20 previsti in tutto il territorio della

Città di Palermo, come inizialmente previsto dalla delibera di Giunta

n.80 del 09/05/2019 e ss.mm.ii., che si aggiungerà ai 5 già esistenti

e perfettamente funzionanti (Nicoletti, Minutilla, Pace, Picciotti e

Oreto).

Ringrazio l’Amministrazione Comunale, in particolare l’assessore

Sergio Marino, per avere accolto le mie sollecitazioni e l’azienda Rap

che, come per i centri esistenti, ha progettato a costo zero per il

Comune questo nuovo centro, e sempre a costo zero si occuperà della

realizzazione e della gestione.

Come amministratore comunale sono convinto che la creazione dei CCR

sia indispensabile per l’accrescimento delle percentuali raccolta

differenziata, in quanto rappresentano dei veri e propri propulsori

per la raccolta differenziata. Il solo ‘porta a porta’ non ci

consentirà mai di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata

imposta per legge e questo ovviamente non possiamo permettercelo.

Esprimo il mio apprezzamento ai tecnici e agli addetti della Rap, che

sono impegnati quotidianamente nella gestione dei Centri Comuni di

Raccolta facendo veramente tanto per farli funzionare bene e per

renderli sempre di efficienti e accoglienti.”

Lo dichiara il consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme,

Massimo Giaconia.

