Palermo. Anniversario scomparsa Elda Pucci: Salvatore Orlando propone lapide nella sede del Consiglio comunale

Anniversario scomparsa Elda Pucci – Salvatore Orlando propone l’apposizione di una lapide nella sede del Consiglio comunale

«Nella ricorrenza dell’anniversario della scomparsa di Elda Pucci, questa Presidenza ha sottoposto al Consiglio Comunale un atto deliberativo per ricordarne la figura attraverso l’apposizione di una lapide nella sede in cui si svolgono le sedute del Consiglio Comunale della Città di Palermo, Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, così detta per le numerose iscrizioni marmoree collocate alle pareti che rappresentano momenti storici e il riconoscimento del Consiglio Comunale ad avvenimenti o personalità.

Ritengo doveroso che la Città di Palermo ricordi la figura della Prof.ssa Elda Pucci nella sede più prestigiosa delle istituzioni cittadine, nella quale ha svolto la sua attività in qualità di Consigliera Comunale dal luglio 1980 ad agosto 1990 e primo Sindaco donna dal 19 aprile 1983 al 13 aprile 1984. Non possiamo non ricordare che nel corso del suo mandato, il Comune, per la prima volta, si è costituito parte civile in un processo contro Cosa nostra».

Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, nel sedicesimo anniversario della scomparsa di Elda Pucci.

