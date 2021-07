Ministero dell’Interno. Solidarietà del ministro Lamorgese al ministro Di Maio

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al ministro degli Affari esteri Di Maio per le inaccettabili minacce ricevute” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“È alta l’attenzione di tutte le Forze di polizia contro qualsiasi minaccia terroristica ed ogni forma di proselitismo, anche grazie ad una intensa collaborazione internazionale”, ha proseguito la titolare del Viminale sottolineando come “l’operazione di questa mattina a Latina, che ha portato all’individuazione di un terrorista ricercato in Francia e rifugiatosi in Italia, dimostra l’intensa attività di prevenzione svolta sul territorio nazionale che ha già condotto nel 2021 a 35 espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato”.

