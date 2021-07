Matteo Renzi: Enews 715, A chi dedico “Controcorrente” ?

Enews 715, martedì 13 luglio 2021

Martedì 13 luglio, ci siamo: è il giorno di “ControCorrente”. Adesso lo posso dire: è un libro diverso dal solito, perché stavolta mi tolgo i (primi) sassolini dalle scarpe. Sono stanco delle ipocrisie di chi dice una cosa in pubblico e ne dice altre in privato. Butto giù le carte e invito tutti ad avere il coraggio di difendere le proprie idee anziché inseguire la massa.

Il libro è dedicato a quelle persone che sono state insultate perché appartenenti a Italia Viva o perché mi difendevano anche sui social. Eppure non hanno mollato mai: a loro è dedicato, come potete ascoltare in questo passaggio audio.

Ieri ho parlato del libro con Nicola Porro su Rete4.

Nel frattempo si gode ancora per gli Azzurri.

Unire l’Italia, che bello! Questo è stato il capolavoro dell’Italia di Mancini, come hanno spiegato molto bene ieri Mattarella e Draghi.

Dovremo riflettere su quanto sport, cultura ed emozioni siano importanti: nel tempo dell’algoritmo, dell’internet delle cose, c’è un mondo di emozioni e valori che va difeso, protetto, sostenuto di più.

