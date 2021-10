LO CURTO (UDC), SOLIDARIETÀ AL CANDIDATO SINDACO DI ADRANO C. PELLEGRITI, VITTTIMA DI INTIMIDAZIONE

LO CURTO (UDC), SOLIDARIETÀ AL CANDIDATO SINDACO DI ADRANO CARMELO PELLEGRITI VITTTIMA DI PESANTE INTIMIDAZIONE

“Esprimo solidarietà al candidato sindaco di Adrano Carmelo Pellegriti vittima di una pesante intimidazione a pochi giorni dal voto per il rinnovo dell’amministrazione locale. Chi si è macchiato di un atto così vile che attenta alla stessa incolumità di Pellegriti e della sua famiglia è solo un lurido delinquente a cui si può rispondere solo in un unico modo: votando Pellegriti. Carmelo non è solo una persona della cui integrità morale e competenza ad amministrare andare fieri, ma è certamente il sindaco che i cittadini eleggeranno contro ogni tentativo di una vecchia politica di restare sempre a galla. È indegno infatti che l’altro candidato piuttosto che esprimergli solidarietà si sia espresso con parole che evidenziano un modo di essere e di pensare lontano milioni di anni luce dai principi morali che contraddistinguono l’azione politica di Pellegriti e dell’on. Giovanni Bulla che è al suo fianco protesa a costruire un futuro amministrativo per Adrano. Come capogruppo dell’Udc sono vicina ai cittadini di Adrano che hanno già espresso al primo turno la volontà di avere Pellegriti come sindaco e sono vicina a tutti i cittadini che a maggior ragione lo voteranno al ballottaggio”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

