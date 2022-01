ELEZIONE PRESIDENTE; LO CURTO (UDC), MATTARELLA MIGLIORE PRESIDENTE POSSIBILE, PAESE GRATO A CAPO DELLO STATO CHE HA GUIDATO PAESE CON AUTOREVOLEZZA E DIGNITÀ

“Sergio Mattarella é il miglior presidente possibile in un Paese che deve poter contare sulla stabilità e credibilità delle sue istituzioni. In un Parlamento senza maggioranze politiche, solo Mattarella ha saputo trovare la formula per far crescere la reputazione dell’Italia chiedendo a Mario Draghi di guidare un governo di responsabilità nazionale con forze politiche diverse e distanti. Sono contenta che il Capo dello Stato abbia accettato la rielezione. In sette anni ha saputo guidare la Repubblica con autorevolezza e grande dignità, conquistando gli italiani che ne hanno apprezzato lo stile. Un plauso va alle forze politiche che votando Sergio Mattarella si sono allineate a quello che era l’auspicio della stragrande maggioranza dei connazionali. Da siciliana sono orgogliosa che un uomo della mia terra guidi per la seconda volta l’Italia”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

