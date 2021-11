Incremento monte ore medici veterinari, siglato l’atto, Savona (FI): “Mi sono speso in prima persona per restituire dignità…”

Incremento monte ore medici veterinari, oggi siglato l’atto, Savona (FI): “Mi sono speso in prima persona per restituire dignità a chi garantisce un presidio fondamentale”

Questa mattina è stato firmato presso l’Assessorato regionale alla salute, l’atto che dispone l’incremento del monte orario dei medici veterinari specialisti ambulatoriali a 6 ore al giorno, per cinque giorni settimanali.

“Non nascondo la soddisfazione per l’attuazione di una norma fondamentale, di cui sono primo firmatario – dichiara il presidente della commissione bilancio all’Ars, Riccardo Savona. In primo luogo perché restituisce dignità a dei professionisti che si spendono sul territorio per garantire un servizio riconosciuto. In seguito perché ne ho seguito i lavori, a cominciare dalla commissione salute, tramite il presidente La Rocca Ruvolo cofirmataria della legge, per poi passare dalla commissione bilancio, nella quale non mi sono risparmiato per accelerare i lavori e permettere l’inserimento della proposta in Finanziaria, poi approvata in Aula. Un risultato che dunque premia una proposta su cui è scolpito il nome di Forza Italia, a tutela di un comparto che in tutto il territorio siciliano offre un presidio veterinario che merita il giusto riconoscimento”.

