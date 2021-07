Firenze. Vertenza GKN: Mazzeo, inaccettabile licenziamento 422 lavoratori; intervenga il Governo

Vertenza GKN: Mazzeo, inaccettabile licenziamento 422 lavoratori; intervenga il Governo

Il Presidente del Consiglio regionale: “Insieme a tutti i capigruppo incontreremo i lavoratori. Stop incentivi a chi delocalizza”

“Chiederò a tutti i capigruppo in Consiglio regionale di incontrare i dipendenti della GKN di Campi, perché, senza distinzioni fra maggioranza e opposizioni, dobbiamo tutti stare a fianco di lavoratori in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro” così il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

“E’ stata una doccia gelata la decisione dell’azienda di avviare i licenziamenti – spiega Mazzeo – altrimenti saremmo intervenuti per prevenirli cercando con impresa e sindacati una soluzione. Ad esempio, alla ex Continental abbiamo finanziato con i fondi Ue e regionali corsi di riqualificazione professionale per i dipendenti che producevano iniettori che non servivano più e adesso produrranno motori elettrici. In questo caso invece l’azienda con un’azione unilaterale decide di mettere in crisi centinaia di famiglie senza alcun allarme preventivo. Ha ragione il Presidente Giani a chiedere l’intervento del Governo e del Ministro allo Sviluppo Economico Giorgetti perché si tratta di una vertenza nazionale”.

“Quello che è inaccettabile è che lo Stato, cioè tutti i cittadini che pagano le tasse, dia incentivi a chi poi sposta le produzioni altrove. Dobbiamo impedire che soldi pubblici vadano a queste aziende e nello stesso tempo chiederne la restituzione” conclude Mazzeo.

